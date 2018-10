Schianto nella notte: grave 39enne

Un 39enne vicentino si trova ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate in un incidente, la scorsa notte, in via Scovizze a Isola Vicentina. Soccorso da un’ambulanza del Suem 118 è stato portato in ospedale con un codice rosso. L’uomo si trovava a bordo di una Volkswagen Bora, quando ha perso il controllo dei veicolo ed ha sbandato prima contro un guardrail per poi finire contro un palo della luce.