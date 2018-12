SARCEDO – Perquisito bar in paese: denunciato titolare

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene, assieme ad un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia (Pd), al termine di un’indagine volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno dato esecuzione ad un mandato di perquisizione locale nei confronti del bar “The Top” di Sarcedo, in via Dalla Chiesa. Al termine dell’attività il titolare del locale, S.R., classe ’73, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e circa 20 grammi di marijuana, oltre a strumenti idonei al confezionamento delle sostanze stesse, che sono stati quindi sequestrati.