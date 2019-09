Rubarono 3.500 euro in un’abitazione: denunciati due rumeni

GRISIGNANO DI ZOCCO: individuati e denunciati gli autori di un furto in abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino in data odierna hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso e favoreggiamento personale, M.D 47enne in Italia senza fissa dimora e A.C 44enne residente a Solesino (PD), entrambi di nazionalità rumena.

Le indagini venivano avviate, lo scorso mese di giugno, a seguito del sopralluogo di furto in un’ abitazione di Grisignano di Zocco, dove ignoti approfittando dell’assenza del proprietario sottraevano la somma di € 3.500,00 ed oggetti in oro.

Il rinvenimento nei locali di un telefono cellulare la cui utenza è risultata intestata ad uno degli indagati, oltre all’acquisizione di ulteriori indizi, permettevano ai militari di giungere all’individuazione degli indagati.