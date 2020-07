Rubano champagne al Tosano di Montecchio: arrestati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella serata di sabato 11 luglio 2020, i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore hanno, durante un servizio di perlustrazione, arrestato due cittadini italiani per furto aggravato di 12 bottiglie di Champagne per il valore di 593,00 Euro, avvenuto all’interno dell’ipermercato “Tosano” di via Trieste 51 di Montecchio Maggiore (VI).

La coppia immediatamente dopo il furto, oltrepassate le barriere antitaccheggio, venivano fermati dagli addetti alla sicurezza che prontamente avvisavano la pattuglia della Tenenza CC di Montecchio Maggiore (VI) che li traeva in arresto, rinvenendo la merce asportata che veniva riconsegnata all’ipermercato e sequestrando le placche antitaccheggio che erano state rimosse dagli autori del furto.

FRESCHI Simone , residente a San Fior (TV), senza fissa dimora, celibe, disoccupato, pregiudicato;

, residente a San Fior (TV), senza fissa dimora, celibe, disoccupato, pregiudicato; GIACOMEL Marta, residente a Jesolo (VE), nubile, disoccupata.

Il prosieguo investigativo permetteva inoltre di denunciare in s.l. alla locale Procura gli arrestati per il medesimo reato di furto di 11 bottiglie di Champagne, del valore di 648,00 Euro, avvenuto giovedì 09 luglio 2020, presso lo stesso ipermercato.

In mattinata odierna, presso Tribunale di Vicenza, veniva convalidato l’arresto di entrambi con obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni per il FRESCHI e obbligo di dimora nel Comune di residenza per la GIACOMEL, rinviando la celebrazione del processo a settembre.