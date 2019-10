Rubano bottiglie di birra dal supermercato aggredendo un vigilante: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella giornata odierna, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per i reati di rapina impropria e tentato furto aggravato in concorso, J.O 28enne e Y.G 27enne entrambi di nazionalità marocchina e senza fissa dimora. Le indagini venivano avviate nei giorni scorsi a seguito dell’intervento di una pattuglia della locale Stazione presso il supermercato Lidl di via Macello; gli indagati dopo aver prelevato delle bottiglie di birra che occultavano tra i vestiti, oltrepassate le casse venivano invitati da un addetto alla sorveglianza a fermarsi e pagare il dovuto. J.O per sottrarsi alla richiesta colpiva con una delle bottiglie il vigilante per poi dileguarsi, seguito dal secondo individuo che abbandonava sul posto parte della refurtiva. I militari, dall’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, riuscivano a risalire all’identità degli autori, nei confronti dei quali spetterà all’Autorità Giudiziaria berica valutare i provvedimenti da adottare.