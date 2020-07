Rubano 600 euro di integratori alimentari al Pam: un denunciato e caccia al complice

Maxi furto, probabilmente eseguito in più fasi, di integratori alimentari nel supermercato PAM di viale Trento a Vicenza. Gli agenti delle volanti della questura sono stati chiamati sabato alle 20.30 dal personale del negozio perché era stato fermato un rumeno alle casse, sospettato di avere rubato merce. Si tratta di un 20enne senza fissa dimora noto alle forze dell’ordine.

Un suo complice si era dileguato e sul ragazzo non è stata trovata refurtiva. Gli agenti si sono quindi diretti agli ex Magazzini Generali di viale Crispi, dove abitualmente si stanziano senza tetto dediti ai furti.

I poliziotti, una volta entrati nell’area, nella quale i senza fissa dimora entrano da via Farini, vi hanno trovato pacchi di integratori alimentari per un corrispettivo di circa 600 euro. Il giovane è stato denunciato per concorso in furto. Sono in corso indagini per individuare il complice che, se individuato, verrà denunciato per ricettazione. Vi è l’ipotesi che i senza fissa dimora volessero rivendere la merce in nero a badanti connazionali.