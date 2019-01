Ruba Valium e Carvasin in ospedale: incastrata dalle telecamere

Una donna 29enne residente a Schio, I.D.S., è stata denunciata ieri dalla polizia di Stato di Vicenza. Una pattuglia delle volanti l’ha infatti intercettata ieri sera in Corso San Felice a Vicenza.

La 29enne infatti, non solo aveva violato due fogli di via obbligatori, ma è stata anche ritenuta responsabile di un furto di farmaci all’ospedale San Bortolo di Vicenza, perpetrato lo scorso 3 gennaio.

Si era introdotta nel magazzino dei farmaci del nosocomio vicentino approfittando del fatto che la porta fosse aperta per un viavai di consegne. Ha poi prelevato diverse confezioni di Valium (psicofarmaco) e Carvasin (utilizzato per insufficienza coronarica, prevenzione e cura dell’angina pectoris). Si è poi dileguata ma la sua incursione è stata ripresa dalle telecamere.