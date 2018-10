Ruba pantaloni, prepara il secondo furto, ma il cinese è più furbo

Per rubare capi di abbigliamento senza dare nell’occhio, la 50enne vicentina B.D., aveva escogitato un metodo che riteneva infallibile.

Rubare un capo asportando la placca antitaccheggio, prepararne un secondo, togliendo anche in questo caso la placca, per poi tornare a distanza di ore e prenderlo.

Se n’è però accorto il titolare 21enne cinese di un negozio di abbigliamento in contrà Porta Castello a Vicenza.

Nel pomeriggio, mentre stava risistemando la merce nel negozio, si è accorta che un capo presente su un espositore era privo del dispositivo e la parte dove mancava era rovinata. Ha così guardato le immagini di videosorveglianza ed ha notato che una cliente, presente nel negozio in mattinata, aveva prelevato un paio di jeans e con un oggetto metallico aveva forzato la placca mettendo poi i pantaloni all’interno della borsa. Subito dopo aveva ripetuto l’operazione su un altro paio di pantaloni ma in questo caso li riposti sulla parte finale dell’espositore appendiabiti, evidentemente per tornare poi a prenderlo.

Poco dopo le 17, infatti, è tornata nel negozio, ma è stata bloccata dal gestore del negozio che ha chiamato la polizia. Inchiodata dalle immagini è stata denunciata per furto. La donna aveva precedenti per lo stesso tipo di reato. Il costo complessivo dei due capi di abbigliamento è di 43 euro.