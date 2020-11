Ruba in un negozio, spintona commesse e fugge: arrestato per l’ennesima volta 31enne vicentino

Balza per l’ennesima volta al centro delle cronache il vicentino Devid Colombara, 31 anni nato ad Arzignano e noto alle forze dell’ordine per diversi reati negli ultimi anni. Il giovane è stato arrestato ieri in Corso San Felice a Vicenza per rapina impropria dopo aver sottratto merce da un negozio e aver spintonato una commessa che cercava di fermarlo.

Alle 13 è entrato nel negozio di abbigliamento per bambini Baby Star ed ha sottratto due capi di abbigliamento del valore di circa 50 euro mettendoli in una borsa. A nulla sono valsi i tentativi delle due commesse di farsi riconsegnare la merce. E’ riuscito a fuggire rincorso da un passante e da una delle due commesse che poco prima aveva spintonato. E’ stato però fermato dalle volanti della Polizia di Vicenza ed è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato dal Pm di turno.