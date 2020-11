Ruba in tre negozi al centro Palladio: scoperto e denunciato

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Verso le 19 di ieri al centro commerciale Palladio-Emisfero C.D., vicentino 31enne con precedenti, è stato visto aggirarsi tra gli scaffali, staccando i dispositivi antitaccheggio. L’uomo, fermato dopo la cassa, al controllo ha mostrato merce per 20 euro ma aveva con sé una borsa con capi di abbigliamento vari rubati. Gli uomini delle volanti hanno quindi appurato che l’uomo aveva rubato abbigliamento da Kiabi e Pull&Bear, tra cui pantaloni e maglie, rispettivamente per circa 50 e più di 200 euro. I capi sono risultati essere anche danneggiati. All’uomo sono stati sequestrati un taglierino e una piccola pinza ed è stato denunciato per furto aggravato.