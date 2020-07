Ritrovato 63enne vicentino scomparso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel pomeriggio, di mercoledì, è stato trovato in buone condizioni fisiche il 63 enne di Carmignano di Brenta di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri, quando erano scattate le ricerche dei vigili del fuoco dopo l’allarme dei familiari. Anche il Comune di Carmignano, attraverso la pagina facebook aveva lanciato il seguente allarme-appello: SCOMPARSO da ieri mattina NICOLIN NEVIO. Ha 63 anni si è incamminato a piedi verso il Brenta in zona Camazzole.

L’uomo è stato notato da una persona che era a passeggio lungo l’argine del Brenta il quale si è accorto del disorientamento della persona ed ha chiamato la sala operativa del 115. I vigili del fuoco hanno subito raggiunto l’uomo, che è stato assistito e poi affidato ai carabinieri, i quali l’hanno portato alla propria abitazione. Alle operazioni di ricerche coordinate dalla sala operativa mobile dei vigili del fuoco posizionata a Camazzole, hanno preso parte il reparto volo di Venezia con l’elicottero Drago 71, nuclei cinofili, operatori TAS (topografia applicata al soccorso), squadre di terra e volontari.