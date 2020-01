Rintracciato ed arrestato un cittadino cinese colpito da ordine di carcerazione

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nella mattinata di ieri, hanno rintracciato e dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nei confronti di IP Shu Kit, 35enne, di nazionalità cinese, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo, arrestato lo scorso 29 novembre ad Altavilla Vicentina, perché responsabile dei reati di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti e possesso ed uso di documenti falsi, successivamente alla scarcerazione non ha rispettato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria disposta dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza rendendosi irreperibile.

L’extracomunitario dopo essere stato individuato nel capoluogo in viale Verona, è stato quindi accompagnato presso il Comando Provinciale per le formalità di rito e, successivamente, portato in carcere.