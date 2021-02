Rifiuto selvaggio in via Torino (anche uno scooter) sotto le telecamere: sanzioni agli incivili

Non si fermano i controlli della polizia locale per contrastare lo scorretto conferimento dei rifiuti. Sorvegliate speciali le isole ecologiche di via Torino, dove lunedì 1 febbraio è stato trovato un ciclomotore abbandonato, poi rimosso e sottoposto agli accertamenti del caso.

In via Torino sono stati effettuati nel corso del 2020 cinque controlli che hanno portato a sei verbali elevati per violazione dell’ordinanza sui rifiuti. Le sanzioni accertate sono state una per errata differenziazione dei rifiuti (225 euro) e 5 per abbandono di rifiuti all’esterno dei cassonetti (300 euro) per un totale di 1.725 euro.

La videosorveglianza risulta il metodo di controllo più utilizzato, al quale si affianca l’azione delle pattuglie della polizia urbana.

“Via Torino viene costantemente monitorata – commenta l’assessore all’ambiente Simona Siotto – il sistema di videosorveglianza è attivo e ha la funzione fondamentale di deterrente nei confronti dei comportamenti scorretti. Ringrazio la polizia locale per il suo impegno e anche i cittadini residenti nella zona che con le loro segnalazioni dimostrano di avere quel senso civico e quella responsabilità nella cura del territorio che purtroppo manca invece in chi abbandona in modo incivile i rifiuti. Vogliamo rassicurarli sul fatto che le loro segnalazioni si tramutano in verbali”.

Per quanto riguarda l’intera città, nel 2020 i verbali staccati per violazione dell’ordinanza sui rifiuti sono stati 117, a fronte degli 82 del 2019, nonostante i due mesi di stop (zero sanzioni) a marzo ed aprile per l’emergenza Coronavirus.

Sono state 84 le sanzioni per rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti (300 euro), 28 per errata modalità di conferimento (50 euro) e 5 per non corretta separazione (225 euro) per un totale di 27.725 euro.