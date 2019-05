Richiedente asilo tenta furto di un paio di jeans

Tentato furto ieri da Zara al centro commerciale Palladio, intorno alle 16. Un ivoriano di 25 anni in Italia come richiedente asilo, appena entrato in negozio, è stato riconosciuto dagli addetti all’ingresso come autore di altri furti in precedenza, mai denunciati. Dopo essere stato seguito fino alla cassa, l’uomo è stato fermato e invitato ad esibire lo scontrino: mentre negava ogni addebito, è stato scoperto con un paio di jeans dal valore di 49 euro nello zainetto, al quale era stato strappato il dispositivo antitaccheggio. L’uomo è stato denunciato per tentato furto.