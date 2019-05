Retata allo skatepark di Schio e in città: 8 denunciati

Nel tardo pomeriggio di venerdì la Compagnia di Schio ha organizzato una vasta operazione di controllo straordinario del territorio con l’impiego di circa 10 pattuglie composte da 20 militari, supportate da operatori del Nucleo cinofili, del NAS e del NIL per i controlli amministrativi ad alcuni esercizi commerciali, nonché due pattuglie del Consorzio della Polizia Locale “Altovicentino” che ha fornito la propria Stazione Mobile.

Considerando gli ultimi rinvenimenti di armi scacciacani prive del tappo rosso, i controlli si sono da subito focalizzati nella zona delle corriere a Schio ed in particolare allo skatepark, che è stato circondato ed è stato minuziosamente ispezionato con l’ausilio di cani antidroga. Gli avventori sono risultati essere quasi tutti persone italiane e straniere conosciute per i loro precedenti penali o di polizia; in particolare due di questi sono stati segnalati in qualità di assuntori poiché è stata trovata nella loro disponibilità la quantità complessiva di 0.4 grammi di hashish. I soggetti sono:L.S., nato a Casablanca di 21 anni, con pregiudizi polizia; V.E., nata in Grecia 25 anni, incensurata.

Successivamente, nei controlli svolti alle zone dei portici attigue allo skatepark, è stato segnalato in qualità di assuntore L.S., nato a Schio 42 anni, pregiudicato, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana.

Nonché sono stati rinvenuti abbandonati e pertanto sequestrati ad opera di ignoti 3 bilancini elettronici e due coltelli sporchi di sostanza stupefacente (materiale utilizzato per il confezionamento della droga) e 2,75 grammi di hashish.

Terminate le ispezioni nei luoghi, le pattuglie si sono spostate per effettuare ulteriori controlli nel territorio del Comune di Schio e limitrofi; soddisfacenti anche in questo caso i risultati:L.G., nato a Napoli 19 anni, con pregiudizi polizia;D.V., nato a Siracusa, con pregiudizi polizia;T.A., nato a Thiene, 19 anni, con pregiudizi polizia; sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 3,40 grammi di marijuana. M.B., nato a Scafati 25 anni, pregiudicato è stato trovato in possesso di 5,5 gr. di hashish; B.A., nato a Thiene 18 anni, incensurato; è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana.