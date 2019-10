Rapinò donna di Camisano minacciandola con siringa: individuato e denunciato 35enne vicentino

VICENZA: individuato e denunciato dai Carabinieri l’autore della rapina ad un passante nella notte del 10 ottobre 2019.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Vicenza hanno denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata ed inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, S.S 35enne residente a Bassano del Grappa, di fatto senza dimora.Le indagini da parte dei militari venivano avviate lo scorso 10 ottobre, a seguito della richiesta di intervento giunta al 112 da parte di una 53enne residente a Camisano Vicentino. La vittima una volta rientrata a casa segnalava che qualche ora prima in viale Eretenio, mentre stava andando a prelevare la propria autovettura, veniva avvicinata da uno sconosciuto che, minacciandola con una siringa, si faceva consegnare la somma di danaro quantificata in € 10,00 per poi dileguarsi a piedi.I militari, sulla scorta della descrizione resa dalla vittima e dai successivi riscontri, giungevano all’identificazione dell’indagato peraltro già noto agli inquirenti per essere frequentatore della zona di Campo Marzo. Lo stesso era anche destinatario di divieto di ritorno nel comune di Vicenza.