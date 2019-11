Ragazza spagnola ubriaca vittima di presunto furto e crisi di nervi

(foto archivio)

Di sicuro è stata portata un po’ di movida spagnola al Bar Caffé Colorado di viale della Pace a Vicenza. Protagonisti della serata una ragazza spagnola di 25 anni, turista a Vicenza e un suo amico 25enne residente a Zugliano entrambi ubriacatisi come se non ci fosse un domani e lei presunta vittima di un furto.

La prima chiamata alla Polizia di Stato arriva alle 2.25 da parte della barista del locale. La ragazza e il suo amico, in stato di ebbrezza, hanno riferito che poco prima avevano conosciuto tre ragazzi, di origine straniera e dalla carnagione olivastra. La ragazza ha raccontato di averli conosciuti mentre stava ballando. Dopo i primi convenevoli, ha estratto il cellulare per lo scambio dei numeri e per mostrare alcune sue foto. Dopo che i tre si sono congedati, la 25enne si è accorta di non avere più il cellulare.

Mentre la barista riferiva che i tre erano clienti abbastanza assidui del locale e non delinquenti, il ragazzo, che non si reggeva in piedi, farfugliava parole poco comprensibili, mentre la ragazza ha perso il controllo mettendosi a piangere ed urlare, accusando la polizia di non tutelare i turisti poiché, invitata a fare denuncia in questura, avrebbe voluto farla direttamente sul posto.

Resa edotta della possibilità di recarsi in questura, una volta partiti gli agenti, una seconda chiamata è arrivata dal Colorado alle 4 circa. Sul posto era stata richiesta un’ambulanza. Il bar era chiuso e fuori dal locale vi erano i due giovani, lui completamente in preda ai fumi dell’alcol e lei, ugualmente ubriaca, in preda a crisi di pianto. E’ stata portata in ospedale per controlli. Verranno probabilmente sanzionati per ubriachezza molesta.