Proteste in tutta Italia, a Vicenza dalle 18. Parte anche la disobbedienza: alcuni decidono di tenere aperto

Una situazione prevedibile. Le categorie colpite dal Dpcm del governo Conte hanno deciso di sollevarsi e manifestare in tutta Italia. A Vicenza è attesa una manifestazione in Piazza dei Signori alle 18. (nella foto sopra, invece, un volantino che invita ad una manifestazione giovedì. Una è prevista anche mercoledì, sempre alle 18 in Piazza dei Signori).

Con le misure adottate (chiusure alle 18 per bar e ristoranti, chiusura cinema e palestre) molti piccoli e medi impenditori saranno costretti a chiudere definitivamente la loro attività.

Dopo Napoli e Roma nei giorni scorsi, altri sit in e manifestazioni di protesta si sono formate a Torino, Bari, Catania (con bombe carta davanti alla Prefettura), Terni, Salerno, Cosenza, Rimini. In alcuni casi è iniziata anche un’azione di disobbedienza. Come rileva il Corriere, a Taviano il proprietario di un cinema ha deciso di aprire lo stesso, si segnalano anche titolari di palestre, bar e ristoranti. A Napoli il sindaco De Magistris sfilerà con i manifestanti

(ANSA) – VERONA – Una manifestazione di protesta contro le chiusure del nuovo Dpcm per il Covid è stata inscenata ieri verso mezzanotte a Verona da un gruppo di giovani appartenenti all’estrema destra. Circa una trentina di persone si è radunata in Piazza delle Erbe, scandendo slogan contro le nuove restrizioni imposte dal Governo e accendendo fumogeni.

“Libertà, libertà”, hanno urlato i manifestanti percorrendo in corteo la piazza. La manifestazione è durata circa un quarto d’ora, e si è conclusa senza incidenti. (ANSA).