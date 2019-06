Progetto alberature, 43 nuovi cipressi al campo da calcio Riviera Berica di via Einaudi

Martedì pomeriggio l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero si è recato al campo da calcio Riviera Berica, in via Einaudi, in località Longara, dove ieri sono stati messi a dimora 43 nuovi cipressi.

“Prosegue la grande attenzione di questa amministrazione al tema del verde e dell’arredo urbano – ha sottolineato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero -. Sostituendo con 43 giovani piante il bagolaro e i due filari di pioppi cipressini esistenti, circa 37, che avevano raggiunto eccessive dimensioni, andiamo a riqualificare anche le zone periferiche della città dedicate, come in questo caso, alla pratica dell’attività sportiva e mettendo in sicurezza l’impianto. Investendo nella presenza arborea, inoltre, viene garantita al campo da calcio la giusta valorizzazione paesaggistica”.

I cipressi sono, infatti, piante sempreverdi dalla chioma colonnare (o affusolata), adatti all’azione frangivento.

Le piante sono state fornite e messe a dimora dalla Cooperativa Sociale Giotto di Padova che ha vinto la gara d’appalto relativa al progetto di piantumazioni in città predisposto nel 2018 e in fase di completamento nei prossimi mesi, per un importo complessivo di 200 mila euro che prevede l’acquisto di 250 nuovi alberi in sostituzione di 190 piante.

Il progettista e direttore dei lavori è Enrico Pozza di Recoaro.

Nei prossimi giorni, si procederà con la messa a dimora di 20 alberi al campo di atletica Perraro, andando così a concludere la riqualificazione iniziata con la precedente amministrazione.

Il progetto prevede ulteriori piantumazioni al campo scuola di via Bellini, al campo da calcio di via Istria, in via Battaglione Val Leogra, in via Rossini, nel parco di villa Rota Barbieri e in altri luoghi della città.