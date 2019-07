Prende a pugni la compagna in centro: arrestato ex pugile

Un uomo di 53 anni ex pugile, è stato arrestato dai carabinieri in centro a Rosà, dove ha preso a pugni la compagna.

I due si trovavano in auto assieme sabato pomeriggio verso le 15. Ad un semaforo rosso in via Mazzini (pieno centro) la donna è scesa dall’auto chiedendo aiuto ma è stata raggiunta dall’uomo che l’ha pestata. Ha cercato di continuare nell’azione violenta contro la donna anche dopo che sul posto sono stati chiamati i carabinieri, tanto che i militari per immobilizzarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. L’uomo, che è risultato essere ubriaco, è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata portata in ospedale in stato di choc con contusioni ed echimosi. L’arresto è stato convalidato oggi e il 53enne è stato sottoposto all’obbligo di firma.