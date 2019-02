Pregiudicato a Vicenza in scooter per rubare: inseguito da dipendente della Conchiglia d’Oro e arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato ieri un pregiudicato 60enne di Montebelluna, Giuliano Relandini. L’uomo ieri pomeriggio alle 14.30 circa, a bordo di uno scooter, è transitato davanti al ristorante la Conchiglia d’Oro in via Bassano. Un dipendente del ristorante (B.F. di 48 residente a Vicenza), che si trovava fuori dal ristorante per fumarsi una sigaretta, ha notato l’individuo passare e poco dopo ha sentito un botto. Si è accordo che l’uomo a bordo dello scooter aveva infranto i vetri di una Fiat 600 parcheggiata lì vicino, un veicolo in dotazione al ristorante. All’interno vi era una borsa di proprietà del dipendente che aveva assistito alla scena.

Quest’ultimo è subito salito in auto e si è lanciato all’inseguimento del ladro. Una corsa rocambolesca fra via Bassano, viale Trissino, via Spalato e poi viale della Pace. A San Pio X il fuggitivo è finito contro il cordolo di un marciapiede ed è caduto. L’inseguitore ha chiesto aiuto e sul posto sono state chiamate le volanti della polizia.

Giuliano Relandini, che stava scontando una pena per reati precedenti e beneficiava della misura alternativa dell’affidamento ai Servizi Sociali, è stato arrestato per furto aggravato.

In passato si era reso protagonista di un episodio simile, tentando un furto a Vicenza nel 2012 e nel 2006 fu catturato assieme ad Albano Cassol (il bandito ucciso da Graziano Stacchio nella rapina alla gioielleria Zancan di Nanto il 3 febbraio del 2015) dopo una violenta rapina a Concordia Sagittaria. Fu arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento nel quale i banditi esplosero colpi di pistola contro i carabinieri. L’uomo ha alle spalle un arresto per l’omicidio di due poliziotti in una rapina avvenuta nel ‘91 a Padova alle Padovanelle; per questa vicenda non venne condannato ma Relandini era noto alle forze dell’ordine fin dagli anno settanta.