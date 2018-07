POZZOLEONE – Cadavere nel canale: è giallo

Un cadavere di sesso maschile è stato trovato stamattina vero le 7.30 da un agricoltore in un canale in via Vegra di Sopra a Pozzoleone. Subito sul posto la Polizia locale, i Carabinieri di Sandrigo e il Suem, per far luce sul ritrovamento e l’identità del corpo. Il corpo è stato recuperato prosciugando una parte del canale: dai primi accertamenti non vi sarebbero segni di morte violenta. L’uomo non aveva con sé i documenti.