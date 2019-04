Porticato in fiamme a causa di una stufa a pellet (Video e Foto)

Poco prima delle 20.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Brogliano per l’incendio divampato in un porticato. Le fiamme che hanno intaccato gli arredi del sottoportico sono state probabilmente innescate da alcune faville di uno scarico di una stufa a pellet. La squadra dei pompieri, arrivata da Arzignano, ha spento del tutto l’incendio già in parte estinto con degli estintori. Danni da fumo all’esterno della facciata oltre alle malte danneggiate dal calore e la distruzione di un condizionatore. Le operazioni di messa in sicurezza del posto da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.