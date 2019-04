“Pop” al Teatro Olimpico prosegue fino al 2020

“

A conclusione dei primi dodici mesi di sperimentazione di “Pop, Palladio Olimpico Project. Un nuovo storytelling per il Teatro Olimpico”, la nuova modalità di visita multimediale al teatro coperto di Andrea Palladio, pensata dallo scrittore Alessandro Baricco e realizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e da Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in collaborazione con la Scuola Holden di Torino, ci consegna i primi numeri. In dodici mesi, dall’aprile 2018 all’aprile 2019, le visite al Teatro Olimpico sono state oltre 140.000, contro le circa 128.000 dello stesso periodo del 2016-2017, preso in esame come raffronto, in quanto neanch’esso caratterizzato dalla contemporaneità di una grande mostra in Basilica Palladiana che funzionasse da elemento attrattore straordinario. Dal confronto è evidente un aumento di presenze del 10%.

A seguito della recente firma della nuova convenzione fra Comune e Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (che, oltre alla gestione del Pop, comprende anche l’organizzazione del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico e del festival Vicenza Jazz), la visita dell’Olimpico in modalità Pop viene rinnovata, fino a tutto il 2020, con il benestare della competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Rimangono pertanto confermate le due visite giornaliere, dal martedì alla domenica, una il mattino alle 10 e una il pomeriggio alle 15, oltre a quelli prenotabili dai gruppi.

In accordo con gli sponsor del progetto – Fondazione Cariverona, AIM, Confindustria e Bibetech – viene ora attivata una specifica campagna promozionale che ha preso il via con la prima ristampa di 200.000 titoli di ingresso al Teatro Olimpico e biglietto unico per la rete museale cittadina, personalizzabili con gli eventi più importanti della programmazione culturale della città; in questo modo lo stesso biglietto diventa veicolo promozionale delle proposte culturali della città.