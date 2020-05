Ponte Alto, al via lunedì la realizzazione di due rotatorie

Lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori per la realizzazione di due rotatorie in prossimità di Ponte Alto su Strada Padana verso Verona, pertanto si potrebbero verificare possibili rallentamenti.Il cantiere è gestito dal privato che sta realizzando un supermercato e che sosterrà la spesa per le opere viabilistiche per un importo di 2,2 milioni di euro.La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2020.

“Altro passo importante verso la grande riqualificazione della porta ovest della città – fa sapere l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – dopo l’avvio del cantiere per il rifacimento e la messa in sicurezza di Viale San Lazzaro. Un’altra risposta per la nostra viabilità grazie ad un accordo strategico con i privati. Chiediamo solo un po’ di pazienza per i lavori”.