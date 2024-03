TAV – Bocciato progetto salva Ponte Alto: prevista chiusura per un anno e mezzo (o forse due)

Il progetto sottoposto a Iricav Due e Rfi da parte di Vi.abilità che mirava a ‘salvare’ Ponte Alto è stato bocciato. La soluzione non risulterebbe sostenibile per lo sviluppo e la progettazione dell’opera

Il progetto che suggeriva una soluzione meno disagevole e impattante rispetto all’abbattimento del viadotto degli Scaligeri (con la realizzazione di un nuovo viadotto, utilizzabile mentre si abbatteva quello esistente, con una corsia di marcia ad ovest di quello attuale), non sarebbe compatibile con l’opera per una questione di tempi – come scrive Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna. La soluzione proposta avrebbe allungato il cronoprogramma di 10-12 mesi. Le ipotesi sono ora di una chiusura totale di 24 mesi oppure una chiusura di 18 mesi con successiva apertura parziale. Nel frattempo verrebbero costruiti tre nuovi varchi alla zona industriale in viale Olmo, Oreficeria ed Arsenale.