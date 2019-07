Polizia locale, Vicenza capofila di un progetto di formazione finanziato dalla Regione

“Formazione, dotazioni strumentali e assunzione di nuovi agenti sono gli obiettivi che ci siamo dati per rendere la polizia locale di Vicenza sempre più efficace nel rispondere alla domanda di sicurezza della città”.

Questa la premessa del sindaco Francesco Rucco all’annuncio della presentazione in Regione di un progetto pilota di formazione per il personale della polizia locale.

“Il Comune di Vicenza – ha reso noto il sindaco – farà da capofila per 15 comandi della provincia nella gestione di un percorso formativo interamente finanziato dalla Regione che consentirà agli agenti di approfondire temi particolarmente delicati e soggetti a continua evoluzione normativa. Ringrazio la Regione Veneto e in particolare l’assessore Cristiano Corazzari per l’attenzione riservata ai temi della legalità e della sicurezza con finanziamenti significativi che, come Comune, non intendiamo farci scappare”.

Per quanto riguarda il progetto pilota, come ha illustrato il comandante Massimo Parolin, le tematiche affrontate saranno quelle del codice della strada, dell’infortunistica stradale, del commercio, dell’edilizia e dell’ambiente e della polizia giudiziaria.

Saranno più di ottanta, di cui 20 del Comune di Vicenza, gli agenti avviati a questa formazione della durata di 40 ore.

Il progetto è stato redatto dal comando di Vicenza in collaborazione con le polizie locali Consorzio Alto Vicentino; Consorzio Nord Est Vicentino; Torri di Quartesolo; Malo; Consorzio Valle Agno; Unione Basso Vicentino; Unione Terre del Retrone; Consorzio Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina; Vicenza Ovest; Consorzio dei Castelli; Lonigo; Camisano; Bassano del Grappa, Unione montana marosticense.

Nel presentare l’iniziativa il sindaco ha annunciato che è in via di definizione il piano occupazionale del Comune di Vicenza, con la previsione di effettuare nei prossimi mesi bandi per nuove assunzioni, tra cui una decina per nuovi agenti.