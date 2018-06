PICCOLE DOLOMITI – “Non siamo un ristorante”: il post della malga fa discutere il web

I malgari contro i “turisti della domenica”. Sta facendo discutere nelle ultime ore un post dei titolari di Malga Bovental, malga su territorio trentino ma frequentatissima dai vicentini poichè posta sulle Piccole Dolomiti vicino al Sengio Alto. I titolari della malga ieri hanno pubblicato nella loro bacheca una riflessione e anche un avviso per i cosiddetti “turisti della domenica” che, spesso, vivono la montagna lamentandosi di non poter usufruire di certi servizi al pari dei ristori cittadini. Essere esigenteinon è certo un peccato ma, per coloro che vivono la montagna, alcune richieste stridono con la vera essenza della fruizione di un rifugio o di una malga.

“Piccolo post per tutti quelli che alla domenica in fila litigano perchè “c’ero prima io!”, per i più esigenti e per quelli che “avete SOLO questo da mangiare!?”Questa, Signori e Signore, è una MALGA! Una piccola baita in mezzo ad un paesaggio fenomenale. Alimentata da un generatore (ahimè!) non produce corrente a tutte le ore (per fortuna).. per cui no, da noi non esistono i gelati o ghiaccioli. A quelli che si lamentano del menù consigliamo di prenotare, così possiamo organizzarci per soddisfarli. QUESTA È UNA MALGA, CERCHIAMO DI FARE IL POSSIBILE E NON L’IMPOSSIBILE. Per tutto il resto..Godetevi questo paesaggio, queste montagne, quest’aria, questi rumori”.