VENETO – Ancora neve in quota, piogge estese e vento in pianura e montagna

Torna il maltempo in Veneto con nevicate sopra i 1000 metri e piogge estese in pianura. Rispettate le previsioni Arpav che indicavano tra il pomeriggio/sera di lunedì 26 e il pomeriggio di mercoledì 28 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti specie sui settori centro-settentrionali con quantitativi abbondanti o localmente molto abbondanti su Prealpi/Pedemontana nella giornata di martedì. Limite delle nevicate in rialzo nel corso di martedì con apporti anche consistenti oltre i 1500/1700m. Venti in prevalenza tesi dai quadranti orientali.

Sopra: immagine webcam da dolomiti.org

Sotto: immagine webcam da asiago.it