Piazza di Polegge: approvato il progetto di completamento

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto di completamento di piazza di Polegge, dove sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della stessa.

Con una spesa di 50 mila euro, la nuova esedra di testata sarà collegata al lato opposto della piazza così da dare continuità e priorità a pedoni e ciclisti e, allo stesso tempo, ridurre la velocità dei veicoli in transito su strada di Polegge.



“Grazie a questo investimento andremo a completare la riqualificazione del quartiere, iniziata con la realizzazione della piazza – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Con l’intervento in programma creeremo un percorso in continuum tra i due lati opposti dell’area. Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti del quartiere che presto potranno avere un’area di aggregazione con posti auto ordinati, spazi verdi, un anfiteatro per ospitare, quando sarà di nuovo possibile, eventi e manifestazioni, una sede per gli alpini, spazi per una piastra per le associazioni dove sono stati predisposti i relativi sottoservizi, panchine e punti luce su tutta la piazza”.

Su strada di Polegge sarà eseguito un rialzo della piattaforma stradale che darà continuità alla piazza fino al fronte opposto della strada. La piattaforma verrà realizzata in conglomerato bituminoso con rampe di accesso. L’opera sarà ultimata con la segnaletica orizzontale e verticale.

Nelle prossime settimane sarà completata la pavimentazione della piazza, posticipata a causa della concomitanza di un cantiere edile privato che sfrutta parte del sedime della nuova piazza come unica via di accesso. Inoltre, saranno ultimati l’allestimento a verde dell’area e l’inserimento degli arredi, oltre che l’attivazione del nuovo impianto di illuminazione.