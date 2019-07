Perde controllo dell’auto in centro a Montecchio: donna ferita

Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duomo a Montecchio Maggiore per soccorrere una signora anziana rimasta ferita, rovesciatesi su un fianco con l’auto (una Seat Ibiza) dopo aver perso il controllo del mezzo.

La donna è F.A.donna di Montecchio Maggiore di 81 anni.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo, che prima di rovesciarsi aveva impattato contro una ringhiera ed estratto e prestato il primo soccorso alla donna fino all’arrivo del personale del suem 118. La signora è stata assistita dal personale sanitario per essere trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale Dei Castelli intervenuta per i rilievi. Dalle prime informazioni pare che :

la SEAT IBIZA proveniente da viale Europa con direzione Trissino, giunta in prossimità della rotatoria con via degli Alberi e via Zannato per causa ancora in corso di valutazione, ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare dapprima il cordolo del marciapiede posto sulla propria sinistra, poi carambolava contro lo spigolo di una recinzione privata. In conseguenza dell’urto eccentrico la SEAT si ribaltava coricandosi sulla fiancata sinistra. Per i rilievi e per il ripristino della viabilità è intervenuta la Polizia locale dei Castelli.