PASSAGGIO A NORD – Camminando tra i suoni delle Piccole Dolomiti: trekking e musica in alta quota

di Anna Roscini

Esistono suoni che si ripetono da secoli senza mai essere gli stessi; note che non si possono confinare in un pentagramma, musiche che parlano lingue a noi sconosciute. Chi ama la montagna lo sa, la voce della natura sa assumere le più svariate tonalità: un cinguettio allegro, il gorgoglio di un ruscello, il fruscio del vento tra le foglie, il rombo del tuono, il rumore del sasso che cade. Ci sono però anche musiche che, la montagna, cercano di raccontarla e che, da essa, traggono ispirazione. Sabato 15 e domenica 16 giugno ritorna “Camminando tra i suoni delle Piccole Dolomiti”, la manifestazione che, per il terzo anno consecutivo, porta la musica in alta quota con artisti d’eccellenza e invita a scoprire la bellezza e ricchezza di questi luoghi. «Tra boschi e dolci pascoli – racconta Davide Deganello, organizzatore dell’evento insieme a Luca Zuliani –, alterneremo momenti di cammino ad altri di ascolto, accomunati tra loro dalla stessa atmosfera magica, che solo la natura e la montagna sanno regalarci».

I concerti itineranti

La partenza è prevista dal Rifugio Campogrosso, a Recoaro Terme, alle 17:00, sabato 15, e alle 16:00, domenica 16. I due accompagnatori di media montagna guideranno i partecipanti in un facile anello di circa 6 km, fuori dai sentieri più conosciuti. «Quest’anno – spiega Deganello –, non saremo più sull’Altopiano delle Montagnole, ma andremo a conoscere la zona del Carega e del Sengio Alto. Cammineremo tra verdi pascoli, andando a toccare ben cinque malghe differenti, alcune ancora attive, altre purtroppo abbandonate. Si tratta di un percorso studiato ad hoc, ma adatto a tutti. Ogni dieci o quindici minuti di cammino ci fermeremo nei luoghi più suggestivi per ascoltare la musica dei grandi artisti selezionati per questa edizione». Per l’escursione, si consiglia di portare uno zaino con un po’ di cibo e acqua, ma anche una coperta per sedersi sull’erba mentre si assiste alle performance artistiche. Indispensabile un vestiario adatto alla stagione e scarponcini o scarpe basse da trekking. «Le Piccole Dolomiti sono un posto davvero speciale – conclude Deganello –: non troviamo nessuna montagna che abbia le stesse caratteristiche dolomitiche sulle Prealpi, da Trieste fino al Piemonte. Da qui, l’importanza di valorizzare e raccontare questi luoghi preziosi».

I musicisti

Dopo il successo delle prime due edizioni, il palcoscenico delle Piccole Dolomiti accoglierà, anche quest’anno, musicisti di spessore:

• Nicola Mansutti, artista eclettico che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea e popolare. Con il suo violino si è esibito nelle più importanti sale da concerto europee e al fianco di prestigiosi solisti e direttori. Da oltre vent’anni, si dedica allo studio e all’applicazione di nuove metodiche didattiche nella veste di docente.

• Luca Nardon, percussionista e batterista versatile, con trent’anni di esperienza artistica, in Italia e all’estero, vanta collaborazioni con artisti di grande rilievo provenienti da tutto il mondo. Ama le contaminazioni stilistiche e la fusione con altre forme d’arte, ma anche suonare in natura. Da anni collabora come musicista nel mondo del teatro e della danza.

• Andrea Zanzarin, giovane e talentuoso batterista e percussionista che suona l’handpan.

• Stefano Fornasaro, diplomato con il massimo dei voti e la lode al conservatorio di Udine, svolge intensa attività concertistica a livello internazionale in diverse formazioni stabili come la North East Ska Jazz Orchestra, la Udin&Jazz Big Band, e L’Insium, il laboratorio permanente di ricerca musicale diretto da Glauco Venier e Michele Corcella. Attratto dagli aspetti scientifici della creatività, con il suo flauto esplora i più svariati territori del linguaggio musicale, dal tango al jazz, dalla sound art alla theatre music. Attivo anche come compositore e produttore.