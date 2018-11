OVEST VICENTINO – A.N.D.O.S. festeggia i 20 anni

Sono passati 7.300 giorni. Due decenni per ricordare il percorso fatto in aiuto e sostegno delle donne operate al seno. Era infatti il 4 dicembre 1998 quando un piccolo gruppo di signore, con l’appoggio del senologo dottor Graziano Meneghini, oggi primario del Centro Donna dell’ospedale di Montecchio Maggiore, decisero di fondare un nuovo gruppo: il Comitato A.N.D.O.S.

Oggi, a distanza di quel lontano giorno, l’associazione vuole festeggiare i traguardi che sono stati raggiunti in tanti anni. E lo fa con un libro “Andos è… darsi la mano. Venti anni di solidarietà al servizio delle donne”, un modo per ricordare le origini, la tanta strada fatta e quella ancora da fare. Anni importanti, difficili ed entusiasmanti, dove l’impossibile è diventato possibile e oggi, grazie all’appoggio dell’Ulss e anche delle Amministrazioni Comunali ma soprattutto dei tanti volontari, che si sono impegnati perché l’associazione diventasse una realtà concreta nel territorio e un concreto appoggio alle donne. Il libro è stato presentato questa mattina nella sede del Comitato alla presenza della presidente, Piera Pozza, del sindaco di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto, dell’assessore alle pari opportunità, Maria Paola Stocchero, e di Arianna Lorenzetto e Elena Trentin che hanno coordinato la stesura dell’opera. Era presente anche il dottor Ferruccio Savegnago dell’Ulss8 e alcune volontarie del Comitato.

Un volume ricco di testimonianze e ricordi di chi c’era allora e c’è adesso, dei diversi Direttori Generali dell’ente socio sanitario che si sono alternati negli ultimi 20 anni ma anche dei medici, delle istituzioni, delle volontarie e delle donne che hanno lottato contro il tumore. “Vent’anni di attività rappresentano un traguardo importante per qualsiasi istituzione e associazione – afferma il dottor Graziano Meneghini -, un’ importante ricorrenza per ripercorrere vent’anni di storia e valore sociale. Oggi accanto al team di cure rappresentato da professionisti medici, psicologi e infermieri trovano sempre più spazio le volontarie che operano nelle unità di senologia e che sono ex pazienti. Hanno quindi l’esperienza personale della malattia e costituiscono, per noi, alleate ideali nell’accompagnare la donna con tumore al seno nel lungo e difficile percorso di cura e riabilitazione”.

“ Saper ascoltare e capire, il senso di solidarietà, l’educazione alla salute e alla prevenzione, quindi alla vita, sono le armi che il Comitato Andos ha affilato di anno in anno per vincere, insieme alla ricerca scientifica e ai progressi diagnostico-terapeutici, la battaglia contro il cancro – osserva la presidente, Piera Pozza -. La sinergia di intenti con il mondo medico e le istituzioni socio-sanitarie, la collaborazione fra associazioni di volontariato, la generosità di tanti donatori e la responsabilità sociale di numerosi organismi hanno permesso di garantire e potenziare le migliori prestazioni, avendo cura di mantenere la donna sempre al centro del delicato percorso di guarigione psico-fisica”.

“Vent’anni di solidarietà, ricerca, speranza. Un lungo cammino che è stato di supporto a centinaia di persone malate di tumore al seno, grazie allo straordinario impegno dei volontari e delle equipe mediche e infermieristiche da sempre al fianco di questa associazione – afferma il sindaco di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto -. Il Comitato Andos Ovest Vicentino, non mi stancherò mai di dirlo, è un patrimonio inestimabile della città di Montecchio Maggiore. Rappresenta un fiore all’occhiello del nostro sistema sanitario, perché è da sempre legato a doppio filo con il nostro ospedale e con le altre realtà territoriali che si occupano di prevenzione, cura e sostegno post-operatorio. Buon compleanno Andos, tutta la Città di Montecchio Maggiore è con voi!”

Le celebrazioni del doppio decennio però proseguiranno in settimana con una Serata di Gala che avrà luogo venerdì 16 novembre 2018 alle 19.30 nel Padiglione 8.0 della Fiera di Vicenza, a cui tutti sono invitati a partecipare.

La serata, che avrà diverse novità e sorprese, prevede l’intervento delle autorità, la cena ( il cui contributo è di 45 euro a persona), e la presentazione del libro “Andos è… darsi la mano. Venti anni di solidarietà al servizio delle donne”. Sempre durante la serata sarà presentato anche l’album fotografico che racconta le tante manifestazioni, eventi, appuntamenti a cui le volontarie di A.N.D.O.S Ovest Vicentino onlus hanno partecipato in tutti questi anni. Sia il libro che l’album potranno essere acquistati con offerta responsabile. Durante il Galà, poi, non mancherà anche un pizzico di divertimento con un evento a sorpresa.

Per le adesioni rivolgersi alla sede A.N.D.O.S. al numero 330/611385. I proventi della serata saranno devoluti all’associazione e ai progetti che verranno messi in campo durante l’anno.

La serata conclude idealmente anche un ciclo di incontri ed eventi che è “Ottobre Rosa” il mese della prevenzione per la salute al femminile. Nelle settimane scorse sono stati oltre 20 gli appuntamenti nel territorio, organizzati da A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Onlus in collaborazione con Ulss 8 Berica, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Vicenza, i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore, Vicenza, Lonigo, Montorso, Barbarano-Mossano e Valdagno, la Fondazione Graziano Peretti, Curves e Strapalladio. “ E’ stato un mese intenso dove è stata grande la partecipazione alle diverse manifestazioni – commenta soddisfatta la presidente Pozza -. In ogni Comune sono state decine, se non centinaia, le donne e anche gli uomini che erano presenti alle serate o alle camminate. Ad esempio agli open day, che si sono svolti negli ospedali di Vicenza, Valdagno e Montecchio, dedicati all’osteoporosi e all’alimentazione, hanno partecipato oltre 300 donne che hanno chiesto e ottenuto informazioni dai medici che erano a disposizione. Non dimenticheremo mai di ricordare che non solo ad ottobre ma ogni giorno, ogni mese dell’anno le donne devono prendersi cura di sé e della propria salute e la prevenzione è un fattore fondamentale”.