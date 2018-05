Ospita 4 tunisini in cantina: “Atto di carità”, ma avevano droga

VICENZA – Doppio intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza mercoledì 23 maggio in Corso Padova a Vicenza. Gli agenti sono stati chiamati dall’inquilino di un palazzo che aveva notato degli sconosciuti in zona cantine.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno interrogato il proprietario della cantina, un vicentino di 37 anni, inquilino del palazzo, il quale ha riferito di aver ospitato i quattro nordafricani (3 dei quali risultati poi clandestini) solo la notte precedente, mosso dal senso di carità. La polizia ha proceduto all’identificazione dei quattro senza poter indagare il proprietario perché, secondo la legge, aveva tempo 48 ore per denunciare la presenza degli ospiti.

L’ospite risultato regolare è stato allontanato mentre gli altri tre sono stati portati in questura per l’identificazione e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, diretto dalla dottoressa Elena Peruffo, che ha predisposto l’iter di espulsione emettendo un’intimazione di abbandono dal territorio nazionale.

I tre clandestini sono sbarcati a Lampedusa lo scorso 23 aprile e assieme ad altri due connazionali furono spediti a Vicenza. In passato però, erano già stati in Italia ed hanno collezionato diversi precedenti per spaccio di stupefacenti. Due dei cinque chiesero la protezione internazionale, mentre i tre trovati nella cantina si diedero alla macchia riferendo di voler andare in Francia. Dopo un mese esatto sono stati trovati nella cantina di un palazzo del centro cittadino.

Uno dei tre è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana (uso personale) e gli è stata comminata una sanzione amministrativa.

Verso mezzogiorno la questura è stata richiamata dal padre del 37enne che, dopo lo sgombero aveva provveduto a ripulire la cantina. L’uomo ha infatti trovato, durante le operazioni di pulizia, un bilancino di precisione e sei ovuli di cocaina (microdosi per un peso complessivo di 3 grammi). Anche in questo caso non è stato possibile procedere con denuncia per l’impossibilità di ascrivere il possesso di stupefacenti ai tre clandestini.