Omicidio di Arzignano, la vittima aggredita in un luogo diverso dal ritrovamento

Proseguono nel più stretto riserbo le indagini sull’omicidio di Lakwinder Singh, 37enne di nazionalità indiana senza fissa dimora, ucciso nella notte di lunedì sera intorno alle 22 ad Arzignano dopo una violenta lite tra connazionali, per futili motivi. Un pestaggio brutale amplificato anche dai fumi dell’alcool per il quale sono stati fermati due connazionali la cui identità non è ancora stata resa nota. Secondo gli inquirenti l’uomo è stato aggredito in un luogo diverso da dove poi è stato trovato e forse la vittima è stata scaricata agonizzante da un furgone o da un’auto a pestaggio già avvenuto. A dare l’allarme un abitante dei paraggi. I due fermati comparirebbero con il 37enne nelle immagini delle telecamere di sicurezza dell’azienda, nei momenti precedenti l’aggressione.