Occupa parcheggio condominiale con camper: 23enne denunciato dopo aver offeso poliziotti

Aveva parcheggiato il suo camper utilizzando gli stalli riservati alle auto dei condomini, in zona San Lazzaro.

Nonostante i ripetuti richiami da parte dell’amministratore di condominio, non aveva mai ottemperato.

Poi, ieri pomeriggio, l’ennesimo tentativo andato a vuoto.

Immediata la richiesta di intervento al 113 e sul posto, in pochi minuti, sono giunte le Volanti.

L’uomo, D.R.J, vicentino di 23 anni, ha sì spostato il suo camper ma ha inveito contro gli Agenti, rivolgendogli frasi ingiuriose.

Per questo è stato denunciato in stato di libertà e condotto negli uffici della Questura.

Qui, al termine delle procedure di fotosegnalamento, è emerso a suo carico un ulteriore provvedimento. Una denuncia, nei suoi confronti, per lesioni patite da un conoscente, raggiunto da un pugno al volto lo scorso 11 gennaio.

per l’uomo, quindi, anche un deferimento in stato di libertà per il reato di lesioni