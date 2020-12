Nuovo ufficio postale a Vicenza: dal Mercato Nuovo a via Zampieri

Poste Italiane comunica che venerdì 11 dicembre alle ore 14.00 aprirà nella nuova sede di via Zampieri 13 l’ufficio postale Vicenza 6, attualmente collocato in una struttura prefabbricata in via del Mercato Nuovo.

L’ufficio postale provvisorio chiuderà mercoledì 9 dicembre per consentire il trasloco nei nuovi spazi. I residenti potranno rivolgersi agli uffici postali di via Pecori Giraldi (aperto dalle 8.20 alle 13.35) oppure all’ufficio postale Vicenza 2, via IV novembre, aperto dalle 8.20 alle 19.05.

L’ufficio postale Vicenza 6 sarà disponibile con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.