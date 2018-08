NOVENTA V.NA – Rissa tra giovani, ferito a colpi di bottiglia

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Una rissa tra due giovani sfocia in ferimento a colpi di bottiglia. F.A.O, 22enne rumeno con precedenti, residente a Noventa Vicentina, durante una lite scaturita per futili motivi con un 23enne residente a Sossano, ha estratto un coccio di bottiglia con il quale ha colpito più volte al viso il ragazzo di Sossano, provocandogli delle lesioni guaribili in 25 giorni. Le indagini dei militari dell’Arma di Lonigo ne hanno permesso l’identificazione e il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.