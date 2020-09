NOVENTA – Studentessa positiva al Covid al Masotto

Nella mattinata di venerdì 25 settembre 2020 il Comune di Noventa Vicentina ha ricevuto comunicazione da parte dell’ Ufficio Igiene Ulss n. 8 di Vicenza che una studentessa frequentante una classe dell’Istituto Scolastico “U, Masotto” è risultata positiva al COVID 19. A comunicarlo è la stessa Amministrazione comunale, invitando i cittadini a non creare allarmismi.

La ragazza è in quarantena dal giorno già dal 23 settembre e non è residente a Noventa Vicentina, ma in un Comune contermine. Come da protocollo indicato dalla Azienda Ulss 8 e dell’Istituto “U. Masotto” la classe di cui la studentessa è frequentante è stata posta in quarantena fiduciaria, una disposizione è del tutto precauzionale.

Le persone venute a contatto con gli studenti e i familiari degli stessi non sono però tenuti a seguire la quarantena. Il resto dell’Istituto continuerà le attività didattiche nella completa normalità.

“Si invita quindi la popolazione studentesca, gli insegnanti, il personale

scolastico, le famiglie e in generale tutta la cittadinanza -recita la nota dell’Amministrazione- a non assumere nessun atteggiamento allarmistico”.

“Ringrazio -aggiunge il sindaco Mattia Veronese- l’Istituto Scolastico “U. Masotto” per la professionalità e la precisione con cui sta gestendo tutta l’attività scolastica tenendo presente la situazione ancora di emergenza sanitaria che stiamo vivendo”.