NOVENTA – Chi è la vittima dell’investimento

La donna che ieri ha perso la vita a Noventa Vicentina in un tragico tentativo di rapina è Mihaela Stoicescu, 50enne di Minerbe nel Veronese ed è arrivata in Italia dalla Romania una decina di anni fa. Secondo quanto riferiscono i conoscenti, la donna, arrivata a Noventa con la nipote a bordo di una Mercedes sportiva, conduceva uno stile di vita abbastanza elevato e fino a qualche tempo fa gestiva un sala slot in via Roma a Minerbe. Definita come una bella donna, simpatica, intraprendente ed appariscente.

Ieri è arrivata a Noventa con la nipote 32enne connazionale che lavora per un’azienda veronese che si occupa di recupero pallet ed era stata incaricata dal suo titolare di prelevare del denaro. Non avendo prenotati i prelievi era già stata quindi ai bancomat delle Poste di Zimella, Longare e Orgiano. Mentre la giovane stava prelevando e la zia si trovava nel posto passeggero, un individuo ha aperto la portiera e strattonato Mihaela per farla scendere dall’auto. Ancora poco chiara la dinamica che ha portato alla tragica morte della donna, ma pare che l’uomo abbia spinto la donna fuori. Mihaela si sarebbe aggrappata all’auto mentre il malvivente partiva a tutta velocità, andando addosso a due veicoli e a un’ambulanza parcheggiati vicino. Mentre veniva trascinata pare abbia sbattuto più volte la testa. Si è poi diretto verso via Carlo Porta e all’altezza del supermercato TTB è andato a sbattere contro uno spartitraffico, ha quindi innestato la retro e abbandonato l’auto che è finita proprio davanti al supermercato fermandosi, mentre l’uomo è salito su una Panda Grigia alla guida della quale si trovava un complice. Sul posto si sono subito catapultati Polizia Locale e i Carabinieri, con il comandante provinciale col. Alberto Santini. Nell’auto sono stati lasciati 5000 euro, derivati dai prelievi della nipote di Mihaela.