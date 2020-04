NOVENTA – ABAM DONA MATERIALE SANITARIO ALL’OSPEDALE: UN CONTO CORRENTE PER AIUTARE IL PIETRO MILANI

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

L’associazione ABAM, fondata per assistere i bambini colpiti da malformazioni congenite dona all’ospedale di Noventa camici e non solo… Nell’intervista il sindaco di Noventa, Mattia Veronese, il presidente ABAM Paolo Bassan e la referente di zona ABAM ed animatrice dell’iniziativa, Michela Bressan

PER EFFETTUARE DONAZIONI ALL’OSPEDALE DI NOVENTA TRAMITE BONIFICO GRAZIE AD ABAM:

BANCA PROSSIMA

CAUSALE: OSPEDALE DI NOVENTA

IBAN: IT 80 R 03359 01600 1 000 000 77938

ABAM è nata nel 1979, a Vicenza, come associazione privata fondata sul volontariato per assistere i bambini colpiti da malformazioni congenite: cardiopatie, uropatie, spina bifida, malformazioni dell’apparato digerente…

ABAM – ONLUS: Nel 1999 l’ABAM si è trasformata in ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) per agevolare coloro che vorranno dare il loro contributo, grazie alla possibilità della donazione fiscale.