NOVE: Tutto pronto per la Festa della Ceramica

Oltre 100 artisti a Nove per la 21ma Festa della Ceramica

Un’edizione dal respiro internazionale con ceramisti croati, delegazione belga e il musicista argentino Peteco Carabajal.

Torna l’appuntamento con la Festa della Ceramica: a settembre Nove si prepara ad accogliere artisti e artigiani da tutto il mondo, professionisti e appassionati del settore che potranno vivere un’esperienza unica tra shopping, arte, musica, gusto e divertimento.

Dal 7 al 9 settembre, infatti, Nove si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato all’arte ceramica celebrando così ventun anni della Festa della Ceramica e dei Portoni Aperti: si potranno ammirare le originali creazioni degli espositori, oltre a pezzi unici esposti nelle varie mostre site specific, allestite nei luoghi simbolo della tradizione ceramica novese.

Questa straordinaria edizione nasce all’insegna del dialogo tra culture e tradizioni internazionali: sala De Fabris verrà arricchita dall’esposizione dei ceramisti croati della sezione Ceramiche, vetro e porcellana di ULUPUH patrocinata dal Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia; ospite d’eccezione del sabato sera sarà il noto musicista argentino Peteco Carabajal con il suo trìo Riendas Libres che trasporterà tutti i presenti in un viaggio nelle sonorità e nel folklore argentino con la sua straripante energia; negli stessi giorni Nove accoglierà gli amici belgi in occasione del 50mo anniversario del Gemellaggio con Welkenraedt

Protagonista di questa kermesse sarà indubbiamente sua Maestà la ceramica. Numerose le esposizioni e gli incontri che si alterneranno per rendere omaggio a grandi artisti, come la mostra allestita nel settecentesco Palazzo Baccin, La fabbrica dei tosi, sulla storia dell’antica manifattura Zanolli-Sebelin-Zarpellon fondata nel 1921; Di terra in terra presso gli spazi del Mulino Antonibon Barettoni Bortoli con le opere di Guido Garbarino e Marcello Manuzza; l’installazione Face, quattro artiste in un’opera unica all’interno dell’Antica Manifattura Barettoni Gia’ Antonibon.

Ad arricchire il programma anche numerosi eventi collaterali, come le attività volte a valorizzare il patrimonio aziendale delle eccellenze del Made in Veneto, realizzate in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari (WORKSHOP FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA, PROGETTO “V_HERITAGE”).

Anche in questa edizione sarà presente l’appuntamento con Ciotola Cuore di Nove: un connubio di arte, beneficienza e gusto a sostegno dell’Associazione ‘Noi come Nemo’, genitori di ragazzi con disabilità, che vedrà protagoniste 999 ciotole interamente realizzate a mano.

Non mancheranno laboratori didattici di modellatura e pittura su ceramica, visite guidate ai luoghi storici della tradizione ceramica, letture animate e attività ideate per i più piccoli, spettacoli e animazione, il tutto allietato da gustose proposte di piatti tipici.

Sempre ricca di novità la sezione Fuori Portoni: un’agenda di eventi incentrati sulla promozione ceramica artistica contemporanea, dalla magia delle cotture sperimentali a legna della ceramica alla creatività che stimola il collettivo Sbittarte.

In occasione della partita a scacchi di Marostica, domenica 9 settembre sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta gratuito che garantirà i collegamenti tra Nove e Marostica.

Tre giorni di festa per un’esperienza d’arte tutta da vivere, ideata dal Comune di Nove in collaborazione con l’Associazione Nove Terra di Ceramica.

www.festadellaceramica.it