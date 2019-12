NoSmog, sospeso il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti

Durante il periodo natalizio, precisamente da lunedì 16 dicembre a martedì 7 gennaio 2020, sarà sospeso il blocco del traffico dei mezzi più inquinanti in centro storico e nei quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, riprenderà mercoledì 8 gennaio 2020 per proseguire fino al 31 marzo.

L’amministrazione ricorda che per essere sempre aggiornanti sul livello d’inquinamento in vigore (verde, arancione o rosso) a Vicenza, i cittadini possono utilizzare il servizio @AllertaPM10Vicenza attivato da Arpav su Telegram: ogni lunedì e giovedì, fino al 31 marzo, agli iscritti arriva infatti un messaggio con l’indicazione del livello di allerta.

Proseguono, invece, anche durante le festività natalizie, le disposizioni sul riscaldamento domestico e non. Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi) ; negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 2 stelle.

Sarà vietato utilizzare impianti inferiori alle 3 e alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità rispettivamente arancione o rosso, ovvero dopo 4 giorni o 10 giorni consecutivi di sforamento del livello di 50 microgrammi di pm10 per metro cubo d’aria.

È sempre vietato, inoltre, bruciare ramaglie all’aperto nei centri abitati; fino al 28 febbraio 2020 il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.

Informazioni

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/nosmog e sui social istituzionali con l’hastag #NoSmog (facebook @cittadivicenza, twitter @CittadiVicenza, instagram “comunedivicenza”), anche attraverso infografiche.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il servizio Ambiente, energia, territorio tel. 0444221580, l’ufficio Relazioni con il pubblico tel. 0444221360, il Comando di polizia locale tel. 0444545311.

Una segreteria telefonica con informazioni aggiornate è attiva 24 ore su 24 telefonando al numero 0444222324.