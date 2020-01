NoSmog, in caso di livello rosso i biglietti dell’autobus validi tutto il giorno

Lotta allo smog: un importante accordo volto a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico è stato raggiunto questa mattina tra Comune e Provincia di Vicenza e Svt, Società vicentina trasporti.Fin da domani 10 gennaio, quando il livello di allerta dell’inquinamento dell’aria sarà rosso, il biglietto urbano o suburbano diventerà automaticamente valido tutto il giorno sulla rete di Vicenza urbana e suburbana gestita da Svt.Quando il livello di allerta sarà dichiarato arancione, il biglietto urbano o suburbano sarà valido fino alle 14 se timbrato al mattino, mentre varrà fino a fine servizio se timbrato dopo le 14.

“Si tratta – dichiarano congiuntamente l’assessore all’ambiente del Comune di Vicenza Simona Siotto e il consigliere delegato ai servizi ambientali della Provincia di Vicenza Matteo Macilotti – di un incentivo significativo che abbiamo fortemente voluto per spronare i cittadini ad utilizzare l’autobus a partire dai giorni in cui l’aria è più inquinata e, nostro malgrado, dobbiamo vietare la circolazione dei mezzi più vecchi. Siamo convinti che questa promozione non servirà solo ad alleviare il disagio di chi è obbligato a lasciare l’auto in garage, ma anche a spingere molti cittadini a sperimentare l’alternativa al mezzo privato offerta dal trasporto pubblico”.

La promozione, valida da domani 10 gennaio e per tutto il periodo dei blocchi invernali, è attuata da Svt con i contributi di Comune e Provincia di Vicenza

Le informazioni sul livello di allerta attivo nel Comune di Vicenza sono disponibili al link https://www.comune.vicenza.it/nosmog