NOGAROLE V.NO/ARZIGNANO – Al via un week end sui formaggi dell’Ovest con Acque del Chiampo partner istituzionale

Si è svolta lunedì, presso la sede di Acque del Chiampo ad Arzignano in via Ferraretta 20, la conferenza stampa per la presentazione della 5° Festa del Formaggio di Nogarole Vicentino in programma dal 4 al 6 maggio. Un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli, iniziative, menù enogastronomici nonché la tradizionale passeggiata dei Capitelli, una nuova prova di trail interamente nel territorio comunale di Nogarole e la storica corsa podistica Chiampo-Nogarole. ”La nostra Società ha aderito alla richiesta dei Sindaci di ospitare a conferenza stampa di presentazione non solo perché siamo partner istituzionali, ma anche perché eventi come questi sono espressione delle tante eccellenze del nostro territorio” dichiara Andrea Pellizzari, Consigliere Delegato di Acque del Chiampo. Dario Fracasso, presidente della Pro Loco di Nogarole, associazione che organizza l’evento ha ricordato l’importanza e la peculiarità dei prodotti delle tre Latterie, la salubrità e il fatto di essere alimenti di nicchia. Coralità di intenti da parte delle tre latterie sociali di Nogarole, Trissino e Castelgomberto, che parteciperanno alla manifestazione, sulla necessità di fare sistema nel settore delle eccellenze del food ed infine dai sindaci dei Comuni di Nogarole, Trissino e Castelgomberto, dove in particolare il sindaco di Nogarole Vicentino, Romina Bauce, comune che ospita l’evento, ha sottolineato risultato del lavoro di squadra con Acque del Chiampo nel mettere in evidenza le eccellenze dell’Ovest. La “Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co.” è un’occasione unica per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche delle valli del Chiampo e dell’Agno, in particolare le prelibatezze derivate dalla nobile e antica arte di saper trasformare il latte in prodotti genuini di eccezionale qualità. Una manifestazione senza eguali, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto che si trova a spartiacque tra le valli del Chiampo e dell’Agno. Un territorio ricco di tradizioni che offre meraviglie naturalistiche, scorci rurali tra le antiche contrade, una natura incontaminata, sentieri da esplorare e panorami mozzafiato, ma anche una varietà di prodotti genuini tutti da scoprire. Tra le eccellenze valorizzate, naturalmente, giocano la parte del leone i formaggi a latte crudo prodotti esclusivamente con latte proveniente dalle aziende agricole del territorio. La manifestazione gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, dei Comuni di Nogarole Vicentino, Trissino e Castelgomberto, delle OGD “Terre Vicentine” e “Pedemontana Veneta”, del Wigwam Circuit, della Comunità Montana Agno Chiampo e dell’agenzia regionale Veneto Agricoltura. Tra i partner istituzionali si ricordano la società Acque del Chiampo, la società Agno Chiampo Ambiente, il consorzio Vicenzaè, il Tavolo di Coordinamento dei Comuni De.Co. della Provincia di Vicenza, l’Associazione Allevatori Veneti, Confcooperative, Coldiretti, Confartigianato Mandamento di Arzignano – Montecchio.