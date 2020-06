Nido integrato di via Rossini, rifatta la recinzione per garantire privacy e sicurezza

Giardino scolastico rimesso a nuovo, al nido integrato di via Rossini, grazie a una serie di interventi richiesti dall’assessorato all’istruzione e prontamente eseguiti dall’assessorato alle infrastrutture.

Oggi hanno compiuto un sopralluogo per verificare l’esito dei lavori l’assessore all’istruzione Cristina Tolio e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi.

“Avevo chiesto la sistemazione della porzione di recinzione più malandata – ha dichiarato l’assessore Cristina Tolio – e mi ritrovo un lavoro ben più completo che interessa tutto il giardino. Ringrazio il collega Ierardi e i suoi uffici, oltre che l’intera giunta, per l’occhio di riguardo che in tema di lavori viene sempre dato alle scuole. Del resto mai come in questo periodo gli ambienti frequentati dai nostri bambini meritano la priorità”.

“Nel corso dei sopralluoghi effettuati in seguito alla segnalazione dell’assessorato all’istruzione – ha aggiunto l’assessore Mattia Ierardi – abbiamo effettivamente verificato la necessità di rifare completamente la recinzione, per mettere ordine e garantire privacy e sicurezza in modo definitivo all’intero giardino scolastico”.

L’intervento principale, infatti, ha riguardato l’installazione di una nuova recinzione tra il nido e la scuola dell’infanzia, con rete metallica più alta della precedente, e la posa di un telo verde ombreggiante per mascherare il nuovo tratto e di uno per mascherare il tratto tra il nido e il condominio di fronte.

Nell’area verde pubblica che confina con la scuola sono state inoltre rimosse due piante a fine ciclo vitale e saranno piantati a breve nuovi alberi che schermeranno ulteriormente il cortile utilizzato dai bambini.

Questi lavori sono stati eseguiti da Aim Amcps per 5.857,17 euro.

Nel plesso, inoltre, sono stati previsti anche altri interventi che rientrano nel progetto di riqualificazione dei giardini scolastici per l’anno 2019, in fase di realizzazione in varie scuole della città.

Al nido si è intervenuti con la sostituzione di un’altalena doppia con cestelli, mentre alla scuola dell’infanzia sono state eseguite manutenzioni al castello scivolo ad una torre, al gioco arrampicata e alla sabbiera. E’ stata rimossa una vecchia altalena ed è stata realizzata una nuova cordonata in legno per delimitare il ghiaino del giardino. Rimane ancora da installare una nuova casetta.