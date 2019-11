Nei disegni dei bimbi la frana del Tretto: “La nostra scuola in pericolo”

Stanno facendo il giro del web i pensieri e i disegni dei bambini della Scuola dell’infanzia S.Maria del Pornaro al Tretto di Schio, condivisi sulla pagina Facebook “Tretto emozioni da vivere”. L’asilo si trova infatti nella zona interessata dalla frana di 3 giorni fa. Alcuni sassi – di cui anche di notevoli dimensioni – si erano riversati lungo la strada provinciale Sp65 che da Santa Maria sale al Tretto.

“… 26 Novembre 2019. Ieri la nostra scuola era chiusa perché domenica è caduta tanta, tantissima pioggia. Il terreno era un po’ bagnato, tanto bagnato, scosso…..e si è formata una frana! La frana è quando si staccano e cadono giù sassi, terra, alberi, foglie….La strada è rimasta bloccata e chiusa! Noi abbiamo saputo quello che era successo dal telefono della mamma e ci siamo preoccupati: la scuola era in pericolo? I sassi l’avevano schiacciata? Poi ci mancavano i nostri amici ed eravamo preoccupati per gli animali del bosco! Lo scoiattolo, il riccio, la talpa, gli uccelli.. saranno in pericolo? Ed ora che succederà? Forse metteranno una rete di ferro, forse arriverà il sindaco con i pompieri…..noi controlleremo tutti i giorni perché il bosco è per noi tutti molto, molto importante”.