MUSSOLENTE – “Ci sto? Affare fatica” all’opera 70 ragazzi

Sistemata la balaustra del campo da basket e pulizia di Parco della Vittoria: è uno degli interventi già portati a termine dai primi due gruppi di ragazzi che hanno aderito progetto “Ci sto? Affare fatica” in cui i ragazzi dai 14 ai 19 anni per l’estate hanno l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro dedicandosi alla manutenzione e riqualificazione del proprio territorio.

Un progetto ambizioso che per la prima volta viene proposto anche a Mussolente con il sostegno (anche economico) da parte dell’amministrazione e il finanziamento regionale. Il progetto è organizzato dalla Cooperativa Adelante, con il sostegno di Farmacasa e Costenaro Assicurazioni, main sponsor dell’iniziativa. Per sette settimane – dal 25 giugno al 29 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 – i ragazzi (divisi in sette gruppi da 10 persone) sotto la guida di un tutor e la supervisione di un volontario (handyman) saranno impegnati in attività di pulizia, sistemazione, manutenzione e riqualificazione di aree individuate dal Comune tra cui la realizzazione di disegni nel sottopasso comunale di Mussolente la carteggiatura e la verniciatura di varie recinzioni, il censimento e la pulizia dei due cimiteri ed i lavori sulle scalinate degli impianti sportivi di Casoni, la carteggiatura e verniciatura della recinzione della scuola elementare di Casoni. In caso di maltempo i ragazzi saranno coinvolti nella pulizia e nella sistemazione dell’archivio dell’ex Municipio.

A ciascun ragazzo/a partecipante saranno consegnati dei “buoni fatica” settimanali del valore di € 50,00, utilizzabili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero, presso i numerosi negozi ed aziende locali che hanno aderito al progetto. Spiega l’assessore alle politiche giovanili, Gianluca Donanzan: “Visto anche il grande successo del progetto che da due anni viene promosso nel Comune di Bassano e grazie ance al grande lavoro in sinergia con gli assessorati alle politiche giovanili dei 20 Comuni dell’area Pedemontana, ho voluto, insieme alla giunta tutta, avviare l’iniziativa anche nel nostro territorio. Un progetto di Politiche giovanili che promuove la cittadinanza attiva e l’impegno concreto dei ragazzi verso il proprio territorio. E’ una soddisfazione vedere come il nostro paese si stia gradualmente e positivamente trasformando grazie a queste attività portate avanti dai nostri ragazzi”.