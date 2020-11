Multe da coprifuoco: sanzionati due giovani in scooter

Verso le ore 22.30 di domenica 22 novembre, durante il normale servizio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Vicenza ha seguito uno scooter con a bordo due trentenni vicentini che si stava dirigendo da Viale Milano verso Viale Mazzini, dove venivano raggiunti e fermati per un controllo.

Entrambi italiani residenti in città, non coabitanti, sono stati sanzionati in quanto risultati contravventori delle disposizioni in materia di contenimento del covid (533,00€ a testa).