MONTECCHIO – Arrestate due persone

MONTECCHIO MAGGIORE:- DUE ARRESTI IN POCHE ORE

Il 13 dicembre, i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore, nellarco di poche ore, hanno rintracciato ed arrestato, in quel centro, due ricercati già condannati a pene detentive divenute definitive e che si erano resi irreperibili.

Tra il 12 e 13 la pattuglia notturna della Tenenza ha individuato e fermato il cittadino albanese GRIPSHI Afrim, classe 1963, operaio, pregiudicato, il quale risultava colpito da ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Vicenza, dovendo scontare 8 (otto) mesi e 10 (dieci) giorni di reclusione, per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata del 13 invece, sempre nello stesso centro, è stato individuato ed arrestato il cittadino serbo GAVRILOVIC Zoran, classe 1973, operaio, pregiudicato, il quale, già condannato per reati stradali, era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso sempre dal Tribunale di Vicenza, dovendo scontare la pena definitiva di 1 (un) mese e 6 (sei) giorni di arresto e 500 euro di ammenda.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti press